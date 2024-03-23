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МО РФ показало кадры из села Сподарюшино, где шли бои с украинскими диверсантами

На видео видно, что некоторые домовладения получили повреждения.
2024-03-23 06:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры из села Сподарюшино в Белгородской области. Ранее там российские военные пресекли попытки украинских националистов прорваться на приграничную территорию.

На видео видно, что некоторые домовладения получили повреждения. Так, некоторых домах выбиты стекла и повреждены фасады.

Напомним, на прошлой неделе ВС РФ пресекли попытку боевиков проникнуть на территорию Белгородской области. Украинские диверсанты пытались прорваться со стороны населенного пункта Сподарюшино и Козинка.

Тогда российские военные уничтожили чешскую реактивную систему залпового огня Vampire, боевые машины врага и большое количество личного состава боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #белгородская область #МО РФ #дрг #Сподарюшино
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