Министерство обороны РФ опубликовало кадры из села Сподарюшино в Белгородской области. Ранее там российские военные пресекли попытки украинских националистов прорваться на приграничную территорию.

На видео видно, что некоторые домовладения получили повреждения. Так, некоторых домах выбиты стекла и повреждены фасады.

Напомним, на прошлой неделе ВС РФ пресекли попытку боевиков проникнуть на территорию Белгородской области. Украинские диверсанты пытались прорваться со стороны населенного пункта Сподарюшино и Козинка.

Тогда российские военные уничтожили чешскую реактивную систему залпового огня Vampire, боевые машины врага и большое количество личного состава боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.