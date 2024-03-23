Опубликованы кадры работы СК РФ внутри «Крокуса», где погибли более 60 человек

Опубликованы кадры работы следователей и экспертов-криминалистов на месте теракта в «Крокус Сити Холле». На них видно, как оперативники осматривают тела погибших и оружие, которое террористы использовали для расстрела мирных граждан.

Террористы шли на преступление вооруженными до зубов. Об этом свидетельствует обилие патронов, найденных на месте ЧП. Сейчас эксперты проводят комплекс всех необходимых экспертиз.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о том, что количество жертв кровавой бойни в «Крокусе» превысило 60 человек. Многие тела находят в подсобных помещениях, где жертвы пытались спрятаться от своих палачей. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая помощь в лучших больницах Москвы и Московской области.