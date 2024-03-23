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SHAMAN предложил оплатить лечение и реабилитацию пострадавших в теракте

Певец обратился к своим подписчикам, выразив убежденность в том, что Россию никому не удастся запугать и сломать.
Елизавета Кондрикова 2024-03-23 05:05:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress

Российский певец SHAMAN заявил о своей готовности оплатить похороны погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити холле» и лечение каждого пострадавшего.

«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», - написал певец в своем Telegram-канале.

Он также призвал россиян сплотиться вокруг беды и выразил убежденность в том, что никакие напасти не смогут сломить Россию. Подписчики певца поддержали его в комментариях в социальной сети, выражая соболезнования семьям погибших.

Напомним, 22 марта вечером неизвестные с автоматами начали стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Жертвами, предварительно, стали свыше 60 человек, более 140 пострадали. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о теракте.

#Теракт #певец #пострадавшие #Шаман #Крокус сити холл
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