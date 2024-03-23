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Спасатели показали сгоревший зрительный зал «Крокус Сити Холла»

Пожарные проводят разбор завалов в зрительном зале «Крокуса», над которым обрушилась сгоревшая кровля.
Ян Брацкий 2024-03-23 05:12:01
© Фото: vorobiev_live, Telegram © Видео: vorobiev_live, Telegram

Пожар в «Крокус Сити Холле» почти ликвидирован, остались отдельные очаги возгорания, которые в эти минуты тушат. Продолжается проливка тлеющих конструкций.

Пожарным также удалось проникнуть в зрительный зал, в котором мог находиться эпицентр пожара. Кровля над ним рухнула, сейчас продолжается разбор завалов.

Ранее кадры работы своих следователей внутри «Крокуса» опубликовал Следственных комитет. На них видно, как эксперты осматривают тела погибших, изучают оружие и боеприпасы, брошенные боевиками на месте преступления. К этой минуте известно о более чем 60 погибших и 115 госпитализированных. Еще 30 человек обратились за помощью амбулаторно.

#пожар #Теракт #Московская область #ЧП #кровля #Крокус сити холл
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