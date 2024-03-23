Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе расследования теракта в красногорском «Крокус Сити Холле», а также о состоянии пострадавших и мерах помощи раненым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что президент заслушал доклады МВД, СК РФ, Росгвардии и ФСБ о процессе расследовании случившегося. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Также президенту сообщили о том, в каком состоянии находятся пострадавшие. В частности российский лидер провел разговоры с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава страны Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Напомним, российскому президенту сообщили о стрельбе в концертном зале в Подмосковье сразу же в первые минуты. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин постоянно получает доклады по линии соответствующих служб.