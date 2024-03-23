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Депутаты в Республике Сербской минутой молчания почтили память жертв теракта

В стационарах находятся 115 человек пострадавших при теракте, пятеро из которых дети.
Ян Брацкий 2024-03-23 03:20:01
© Фото: rusembbih, Telegram © Видео: rusembbih, Telegram

В городе Баня-Лука Республики Сербской Боснии и Герцеговины депутаты Городского собрания почтили память погибших в подмосковном теракте минутой молчания.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером. Группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов по посетителям ТРЦ. После стрельбы в здании возник пожар, борьбу с которым спасатели ведут до сих пор. Несмотря на сильное задымление и отдельные очаги возгорания спецназ обследует здание «Крокус Сити Холла» на предмет наличия взрывчатки.

В стационарах находятся 115 человек, пятеро из которых дети. Большинство пострадавших в состоянии средней тяжести. Все необходимые операции им проведены, за состоянием людей следят лучшие специалисты, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко. Спецслужбы ведут поиск подозреваемых.

#Теракт #минута молчания #Республика Сербская #Крокус сити холл
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