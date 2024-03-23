Беда сплотила: как в Москве сдавали донорскую кровь для пострадавших в теракте

В больницах Москвы и области, которые принимают пострадавших, находятся сейчас 107 человек, 16 из них в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в Минздраве, все для оказания помощи есть. Клиники оснащены необходимым оборудованием, недостатка донорской плазмы также нет, но несмотря на это в Москве люди весь день шли массово сдавать кровь.

Пострадавших с тяжелыми ранениями из Подмосковья в центральные медучреждения Москвы доставляли вертолетами. Ведущие хирурги, реаниматологи и травматологи страны сражаются за жизнь каждого пациента. От рассказов тех, кто чудом выжил во время стрельбы террористов, кровь стынет в жилах.

«Когда они стояли у выхода, девушку рядом со мной убили. Я лежала, потом пошла на улицу. Взрыва вроде как не было, одежда горит, я начала ее скидывать с себя», - рассказала одна из пострадавших.

Десятки раненых находятся в больницах Красногорска, Химок и Одинцово. Мобилизованы медики и в московских клиниках. Бригады работают в усиленном режиме. Ведь в некоторых случаях счет идет не на минуты - на секунды. Ситуацию на личном контроле держат министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова.

«На данный момент времени в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей, один в крайне тяжелом состоянии, двое других в тяжелом. Среди взрослых 15 в крайне тяжелом состоянии, 42 в тяжелом состоянии», - отметила вице-премьер Голикова.

Некоторых пациентов, у которых не такие страшные травмы, врачи выписали домой уже сегодня.

«Лекарственные препараты, оборудование, препараты крови - все есть в достаточном количестве. На сегодняшний день мероприятия по спасению жизни продолжаются. Ситуация многих улучшается. Буквально недавно одного пациента выписали домой после стабилизации состояния», - отметил министр Мурашко.

Некоторых уже перевели из реанимаций в стационар. Самочувствие пострадавших в Боткинской больнице проверил мэр города Сергей Собянин.

«В московских клиниках находятся 80 человек, пострадавших во время теракта. Лучшие московские врачи борются за их жизнь и здоровье», - заявил мэр столицы Собянин.

Двери для доноров в Центре крови ФМБА в Москве на Щукинской открылись в 8:30 утра, но неравнодушные москвичи начали собираться у входа задолго до назначенного времени. В буквальном смысле, очередь становилась больше и больше с каждой минутой. На месте никакой суеты, десятки волонтеров помогают организовать процесс максимально грамотно и правильно, чтобы каждый из тех, кто в эти тяжелейшие дни для всей страны не смог остаться в стороне, дождался своей очереди.

«Всю ночь ворочался, думал, что делать. Разделить часть своей крови с кровью этих людей», - признался донор Александр.

Здесь много тех, кто кровь сдает впервые - им проводят инструктаж и рассказывают о противопоказаниях. Те, кто в штате доноров - в отдельной очереди. Документы заполняют на лестнице, на коленках, чтобы не затягивать процесс. Наплыв желающих растет с каждым часом, даже в гардеробе вместо традиционных номерков выдают уже написанные от руки. Людей не останавливает даже дождь и промозглая погода.

Пять донорских залов - все полные. Одновременно кровь могут сдавать почти 60 человек. Сам процесс занимает не больше 15 минут. Без отдыха трудятся и медсестры - нужно следить за состоянием и самочувствием каждого донора. Сплотились все, приходят целыми семьями. Студенты, спортсмены - игроки сборной России по футболу и тренерский штаб практически в полном составе тоже приехали в центр крови ФМБА.

«Потому что всей нации хотим помогать. Поэтому мы здесь», - сказал один из представителей тренерского штаба сборной России Луис Касайс Мартинес.

Сдают не только кровь, но и плазму. Необходимых компонентов в медучреждениях Москвы и Подмосковья достаточно, но когда происходят трагедии такого масштаба, пополнение банка требуется всегда. Только за первые часы работы донорского центра ФМБА кровь сдали свыше 500 человек.