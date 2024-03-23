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Раненные в «Крокусе» дети находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Из пострадавших взрослых 15 человек находится в крайне тяжелом состоянии, 42 - в тяжелом.
Владимир Рубанов 2024-03-23 18:39:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о состоянии троих пострадавших в «Крокус Сити холле» детей. Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом.

Всего в больницы Москвы и Подмосковья бригады скорой помощи госпитализировали после теракта 107 человек, сообщает «360». Из пострадавших взрослых 15 человек находится в крайне тяжелом состоянии, 42 - в тяжелом.

Часть пациентов из больниц Московской области перевезли в центр хирургии Пирогова. Голикова отметила, что медикаментов, крови и перевязочных материалов у медиков достаточно, но поблагодарила всех, кто пришел в центры переливания крови, чтобы помочь.

Всего вчера и сегодня для работы с пострадавшими задействовали 19 медицинских организаций Москвы и области, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Координировали работу скорой помощи центры медицины катастроф двух регионов, а также федеральный.

У пострадавших огнестрельные ранения в разных местах с повреждением легких, рук и ног, брюшной полости, сообщил главный врач стационара пироговского центра Виталий Гусаров.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.

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