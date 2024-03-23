МЧС опубликовало список погибших в «Крокусе» с официальными данными Минздрава

МЧС России опубликовало предварительный список погибших в «Крокус Сити холле» на 21.00 23 марта. Он содержит 29 имен. Он содержит данные Минздрава России.

Список будет дополняться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами, говорится в сообщении МЧС.

Ранее министерство здравоохранения Московской области опубликовало предварительный список погибших в результате теракта по состоянию на 11.30. Он содержит 41 фамилию. В ведомстве призвали сообщить тех, кто увидит в списках погибших своего родственника или знакомого. Номер горячей линии: 122-0, для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

По последним данным Следственного комитета РФ, при вооруженной атаке погибли 133 человека. Предварительно установлены личности 50 из них, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Этот статус не означает, что по ним проведена процедура опознания.