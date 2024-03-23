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Более 3 000 человек сдали кровь в центрах Подмосковья после теракта в «Крокусе»

В общей сложности за день сотрудники центров крови заготовили почти тонну крови и ее компонентов.
Ирина Егорова 2024-03-23 20:09:01
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

За день более 3 000 человек стали донорами в Центрах крови Подмосковья после теракта в «Крокус Сити Холл».

«В отделениях заготовлена почти тонна крови и ее компонентов», - сообщают «360» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Аналогичным образом обстоит ситуация и в Москве, где за день кровь сдали около четырех тысяч человек, сообщил депздрав Москвы.

Центры будут работать и завтра - желающие стать донорами необходимо соблюдать некоторые рекомендации, например, не употреблять алкоголь последние три дня, а также противовирусные препараты. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что в запасе у Центра крови ФМБА России находится 882 литра эритроцитных компонентов, а также 9 тонн плазмы. Кровь поможет не только пострадавшим при трагедии в «Крокус Сити Холле», но и раненым в дорожно-транспортных происшествиях, участникам специальной операции и многим другим.

 

#Подмосковье #сдача #кровь #донор #центры
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