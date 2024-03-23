Не сдерживая слез: люди несут цветы к стихийному мемориалу у стен «Крокуса»

У стихийного памятника жертвам кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» гора цветов, игрушек, свечей. К стенам здания, которое огорожено забором, приходят неравнодушные люди, не сдерживая слез, оставляют цветы и еще долго стоят, не в силах уйти. Также появляются плакаты от тех, кто приезжает из других регионов, один из них, например, «Белгород с вами».

Татьяна пришла сюда вместе со своей семьей, со старшей дочерью.

«У моего ребенка сегодня день рождения. Мы отменили все банкеты и приехали сюда из соседнего района, из Митино», - рассказала она «Звезде».

Она соглашается с корреспондентом телеканала, что воспринимает трагедию близко к сердцу. По ее словам, она и сама была здесь неделю назад на концерте.

«В этом Крокусе я была буквально неделю назад на концерте. Я не представляю, что могло бы произойти со мной и с моей семьей , если бы мы находились здесь. Это больно, невозможно смотреть. Очень близко восприняли, так как там были не только взрослые, но и дети, которые тоже погибли. Воспринимается близко к сердцу», - сказала она.

По последним данным СК РФ, при вооруженном нападении на зрителей в концертном зале погибло 133 человека, пострадало больше 200. В больницах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 107 пострадавших, один ребенок и 15 взрослых находятся – в крайне тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.