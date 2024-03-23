Песков дополнительно сообщит об обращении Путина в связи с терактом

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на запрос «Звезды» о том, планируется ли обращение президента в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле», и если планируется, то когда.

«Сообщим дополнительно», - написал Песков.

Ранее Песков уточнял, что президенту о произошедшем было доложено в первые минуты стрельбы. По его словам, президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб и уже дал все необходимые указания, а также он знает о ходе расследования теракта, о состоянии пострадавших и мерах помощи раненым.

По последним данным, в «Крокус Сити Холле» погибло 115 человек. Больше 200 человек пострадали.