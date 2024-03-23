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Песков дополнительно сообщит об обращении Путина в связи с терактом

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина сообщил, что российскому лидеру было доложено о произошедшем в первые минуты стрельбы.
Ирина Егорова 2024-03-23 15:01:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на запрос «Звезды» о том, планируется ли обращение президента в связи с трагическими событиями  в «Крокус Сити Холле», и если планируется, то когда.

«Сообщим дополнительно», - написал Песков.

Ранее Песков уточнял, что президенту о произошедшем было доложено в первые минуты стрельбы. По его словам, президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб и уже дал все необходимые указания, а также он знает о ходе расследования теракта, о состоянии пострадавших и мерах помощи раненым.

По последним данным, в «Крокус Сити Холле» погибло 115 человек. Больше 200 человек пострадали.

#Теракт #Песков #обращение #наш эксклюзив #красногорск #Крокус сити холл
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