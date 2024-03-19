Умер журналист Василий Уткин

Умер известный комментатор Василий Уткин, сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

«Вася Уткин - умер. Что-то с сердцем», - написал Карпов.

Футбольному комментатору было 52 года. В разное время он писал спортивные колонки, вел телепередачу «Футбольный клуб» и развлекательное игровое шоу «Большой вопрос». Снялся в главной роли в фильмах «День выборов» и «День выборов-2».

Уткин получил премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах. Он работал на нескольких Олимпиадах, финалах футбольной Лиги чемпионов, чемпионатах мира и Европы.

Журналист страдал от избыточного веса, который доходил до 215 килограммов. Он рассказывал, что в январе 2014 года делал операцию - резекцию желудка.