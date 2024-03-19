МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер журналист Василий Уткин

Известному футбольному комментатору было 52 года.
Владимир Рубанов 2024-03-19 18:59:01
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Умер известный комментатор Василий Уткин, сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

«Вася Уткин - умер. Что-то с сердцем», - написал Карпов.

Футбольному комментатору было 52 года. В разное время он писал спортивные колонки, вел телепередачу «Футбольный клуб» и развлекательное игровое шоу «Большой вопрос». Снялся в главной роли в фильмах «День выборов» и «День выборов-2».

Уткин получил премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах. Он работал на нескольких Олимпиадах, финалах футбольной Лиги чемпионов, чемпионатах мира и Европы.

Журналист страдал от избыточного веса, который доходил до 215 килограммов. Он рассказывал, что в январе 2014 года делал операцию - резекцию желудка.

#Спорт #Футбол #спортивный комментатор #Василий Уткин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 