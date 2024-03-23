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Опубликовано видео допроса подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе»

Нападавшего поймали в Брянской области.
Сергей Лебедев 2024-03-23 13:15:01
© Фото: rybar, Telegram © Видео: rybar, Telegram

Опубликованы кадры допроса одного из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Его силовики сегодня поймали в Брянской области.

Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», который и опубликовал видео, один из террористов пытался скрыться на дереве.  

Напомним, ранее в ФСБ России сообщили, что задержаны 11 человек, которые причастны к нападению на «Крокус Сити Холл». В том числе пойманы 4 преступника, непосредственно участвовавшие в теракте.

Отмечается, что террористы планировали сбежать на Украину

#в стране и мире #Теракт #Задержание #фсб россии #Крокус сити холл
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