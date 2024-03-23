Чудом пропустившая работу сотрудница «Крокуса» пришла к зданию раздать помощь

Женщина, которая работает в «Крокус Сити Холле», где вечером 22 марта произошел теракт, рассказала «Звезде», что вчера по счастливой случайности у нее выдался выходной.

«Вчера по счастливой случайности меня не оказалось тут», - поделилась она.

Собеседница телеканала также сказала, что сегодня не смогла остаться равнодушной и пришла к зданию, чтобы раздать сотрудникам экстренных служб, которые работают на месте происшествия, горячие напитки и еду.

«Просто соболезную. Раздаю чай, кофе, бутерброды, сок, шоколад», - сказала женщина.

Ранее очевидец трагических событий рассказал, что часть посетителей подмосковного «Крокус Сити Холла» после вооруженного нападения заперлась в подвале. По его словам, он не видел, сколько стрелявших было в зрительном зале, потому что они находились на уровень ниже, но мужчина слышал хлопки и видел искры.