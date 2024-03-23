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Андрей Емельяненко, чья жена была в «Крокусе», не может связаться с ней 17 часов

Его супруга последний раз выходила на связь, когда только приехала на концерт.
Сергей Лебедев 2024-03-23 12:31:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Андрей Емельяненко с семи часов вечера минувшей пятницы не может связаться со своей женой и родственниками, которые пошли на концерт в «Крокус Сити Холле». Их судьба до сих неизвестна. Об этом он рассказал журналистам.

«Последний раз общался с супругой. Она сказала, что приехали на место и сейчас пойдут на концерт», - говорит Андрей Емельяненко.

По его словам, супруга отправилась в «Крокус Сити Холл» с мамой, отцом и братом. Сам же мужчина не поехал из-за работы.

«В штабе сказали, что свяжутся с нами. Сказали, что списки обновляются и будут держать в курсе»,- уточнил мужчина.

Ранее в СК России сообщили, что в результате теракта, по последним данным, погибли 93 человека.

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