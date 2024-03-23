Хинштейн показал фото оружия, которое нашли в машине предполагаемых террористов

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фотографию оружия, которое обнаружили в машине предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

По его словам, правоохранители нашли в автомобиле «Рено» пистолет Макарова и магазин к автомату «АКМ». Также были обнаружены паспорта граждан Таджикистана.

Хинштейн добавил, что в результате погони сотрудники правоохранительных органов открыли огонь, иномарка перевернулась. После чего был задержан первый подозреваемый в совершении теракта, остальные скрылись в лесу. Однако спустя время был пойман и второй предполагаемый участник нападения. Сейчас разыскивают оставшихся беглецов, рассказал депутат ГД РФ.