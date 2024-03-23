Специалисты с собаками проверяют ТЦ и гипермаркет у «Крокус Сити Холла»

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» продолжают работать сотрудники оперативных служб. Там же сейчас находятся специалисты с собаками, которые обследуют территорию. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».
Специалисты с собаками также проверяют торговый центр «Вегас» и гипермаркет «Твой Дом».
Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о поимке причастных к чудовищному теракту в «Крокус Сити Холле». Задержаны 11 человек.
Отмечается, что среди них есть четыре террориста, которые непосредственно участвовали в нападении.
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