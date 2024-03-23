МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Специалисты с собаками проверяют ТЦ и гипермаркет у «Крокус Сити Холла»

На месте теракта работают сотрудники оперативных служб.
Сергей Лебедев 2024-03-23 11:23:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» продолжают работать сотрудники оперативных служб. Там же сейчас находятся специалисты с собаками, которые обследуют территорию. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Специалисты с собаками также проверяют торговый центр «Вегас» и гипермаркет «Твой Дом».

Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о поимке причастных к чудовищному теракту в «Крокус Сити Холле». Задержаны 11 человек.

Отмечается, что среди них есть четыре террориста, которые непосредственно участвовали в нападении.

#Теракт #происшествие #ЧП #полиция #нападение #собаки #наш эксклюзив #ТЦ #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 