Специалисты с собаками проверяют ТЦ и гипермаркет у «Крокус Сити Холла»

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» продолжают работать сотрудники оперативных служб. Там же сейчас находятся специалисты с собаками, которые обследуют территорию. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Специалисты с собаками также проверяют торговый центр «Вегас» и гипермаркет «Твой Дом».

Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о поимке причастных к чудовищному теракту в «Крокус Сити Холле». Задержаны 11 человек.

Отмечается, что среди них есть четыре террориста, которые непосредственно участвовали в нападении.