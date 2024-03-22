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Оперативные службы сообщили о втором взрыве в «Крокус Сити холле»

В здании продолжаются хлопки.
Владимир Рубанов 2024-03-22 21:31:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Второй взрыв произошел в «Крокус Сити холле», сообщили оперативные службы. По данным РИА Новости, в здании продолжаются хлопки.

По неофициальным данным, в результате вооруженного нападения в подмосковном торговом центре погибли 40 человек, десятки ранены. Здание «Крокус Сити холла» горит.

В торговом центре остаются люди, их там могут быть сотни. Пожарные выводят людей с подземных этажей и снимают с кровли, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ. Эвакуировано 100 человек.

 

#взрыв #стрельба
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