Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при теракте в «Крокусе»

Среди пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» есть, как минимум, двое детей, они в состоянии средней тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«У нас есть пострадавшие дети, их немного пока, но постоянно обновляется информация. Есть мальчик с огнестрельным ранением. Но все пока в средней тяжести», - сказала Львова-Белова в эфире телеканала «Россия-24».

Детский обмудсмен добавила, что один ребенок получил удар прикладом автомата, его состояние стабильное. Раненые дети были отправлены в больницы.

Ранее сообщалось о том, что у концертного зала работают более 70 бригад «скорой», многим пострадавшим оказывается медицинская помощь прямо на месте. Предварительно, ранения разной тяжести получили более ста человек, ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.