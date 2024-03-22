МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Актера Никиту Кологривого снова доставили в суд

В Новосибирском областном суде рассмотрят протест прокурора на постановление районного суда в отношении артиста.
Сергей Лебедев 2024-03-22 09:59:01
© Фото: public219543950, VK © Видео: public219543950, VK

В Новосибирском областном суде начали рассматривать протест прокурора на постановление Центрального районного суда города в отношении Никиты Кологривого. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что актера уже доставили в суд.

Напомним, вчера в Новосибирске суд рассмотрел административное дело по статье за мелкое хулиганство в отношении Никиты Кологривого, который устроил дебош в баре. Ему дали семь суток ареста. 

При этом прокуратура настаивала на том, чтобы актера арестовали на 15 суток. Сам же Никита Кологривый просил отпустить его на волю.

#актер #Новосибирск #арест #суд #Приговор #Прокуратура #апелляция #никита кологривый
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 