Актера Никиту Кологривого снова доставили в суд

В Новосибирском областном суде начали рассматривать протест прокурора на постановление Центрального районного суда города в отношении Никиты Кологривого. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что актера уже доставили в суд.

Напомним, вчера в Новосибирске суд рассмотрел административное дело по статье за мелкое хулиганство в отношении Никиты Кологривого, который устроил дебош в баре. Ему дали семь суток ареста.

При этом прокуратура настаивала на том, чтобы актера арестовали на 15 суток. Сам же Никита Кологривый просил отпустить его на волю.