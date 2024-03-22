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Жительница Белгорода, погибшая от удара ВСУ, в момент атаки гуляла с собаками

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что одна из собак погибла вместе с хозяйкой.
Максим Крюков 2024-03-22 09:58:01
© Фото: vvgladkov, Telegram

В результате атаки украинских боевиков по Белгородской области погибла женщина, которая гуляла на улице с собаками. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, один человек погиб - женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками», - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, снаряд ВСУ разорвался рядом с женщиной в нескольких метрах, от полученных ран она скончалась на месте. Кроме того, в результате обстрела погибла одна из собачек, вторую уже забрала дочь жительницы Белгородской области.

Гладков добавил, что пострадали два человека. Женщина получила осколочное ранение нижней конечности, мужчина - закрытую черепно-мозговую травму. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в городскую больницу №2.

Кроме того, в результате воздушной атаки украинских националистов по Белгороду повреждено остекление в 31 квартире в пяти многоквартирных домах, одном частном жилом домовладении и четырех учреждениях здравоохранения. Также ущерб причинен 12 автомобилям, четыре из них полностью сгорели.

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