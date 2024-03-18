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Бойцы ВДВ отбили у ВСУ опорный пункт к северо-западу от Артемовска

После занятия вражеского опорного пункта, штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.
2024-03-18 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска и закрепились, улучшив положение по переднему краю. Позиции боевиков выявили с воздуха при помощи разведывательных беспилотников.

По выявленным огневым точкам противника отработала артиллерия, после чего штурмовые группы вплотную приблизились к траншеям боевиков с разных направлений на машинах десанта БМД-2. Бойцы продвигаются каждый день, тесня и обращая в бегство противника.  

«Армия в меня настолько влилась уже, что мне тут проще. У меня здесь сослуживцы, с которыми мы многое прошли. Вернуться к ним такое счастье. Они все родные, как браться. И там есть семья и здесь, так я между двух семей. Считаю, что если взялся - доводи дело до конца. Как победим, так и вернемся домой», - поделился наводчик-оператор БМД-2К-АУ с позывным «Кинжал».

Вот и в этот раз, действуя быстро и слаженно, бойцы штурмовых подразделений под прикрытием бронемашин сумели овладеть траншеями ВСУ, уничтожив противника из стрелкового оружия, гранатометов и при помощи осколочных гранат.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #ВСУ #Артемовск
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