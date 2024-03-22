ВС РФ сбили 8 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, около 07.30 по московскому времени в небе над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили восемь снарядов, выпущенных украинскими боевиками из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Ранее МО РФ опубликовало кадры боевой работы расчета ЗРК «Тор-М2У» группировки войск «Запад», который уничтожил БПЛА, тактические ракеты и реактивные снаряды украинских националистов на Белгородском направлении. Зенитный ракетный комплекс способен обнаруживать до 40 целей противника и самостоятельно выбирать самые опасные из них для нанесения удара.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.