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Первую скважину на руднике «Пионер» пробурили на 133 метра

За ночь из шахты вывезли 214 кубометров грунта.
Сергей Лебедев 2024-03-22 07:27:01
© Фото: amurobl.ru © Видео: OrlovAmur, Telegram

На руднике «Пионер» в Амурской области продолжается спасательная операция. Работы ведутся круглосуточно. За ночь из шахты вывезли 214 кубометров грунта. Первую разведывательную скважину пробурили на 133 метра из 262 необходимых, вторую - на девять метров из 200.

Сейчас специалисты готовятся к бурению третьей скважины. Для этого доставили подземную колонковую буровую. Об этом сегодня сообщили в региональном правительстве.

Третью скважину пробурят в самый нижний горизонт шахты. Ее глубина составит около 160 метров.

Напомним, обрушение на руднике «Пионер» произошло вечером 18 марта. На глубине в 125 метров оказались заблокированными 13 горняков. На месте происшествия сейчас работают специалисты из нескольких регионов.

Накануне с семьями шахтеров встретились представители МЧС России. Родным постоянно сообщают о ходе спасательной операции.

#Амурская область #спасатели #МЧС России #Шахта #рудник #бурение #скважина #пионер
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