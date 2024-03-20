Штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по ВСУ на Северодонецком направлении

Пара российских штурмовиков Су-25 нанесла удар по укрепленным позициям украинских националистов на Северодонецком направлении спецоперации. Били неуправляемыми авиационными ракетами.

Сразу после пуска, летчики выполнили маневр, отстрелили тепловые ловушки и взяли обратный курс на аэродром вылета.

«Получили задачу, вышли в район цели, произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. ПАН подтвердил попадание. Все снаряды легли точно цель. Победа будет за нами», - рассказал летчик Су-25 в позывным «Восток».

Ранее экипажи Су-25 ВКС России поразили украинские опорные пункты и скопления живой силы боевиков на Краснолиманском направлении. Сложные погодные условия не повлияли на выполнение боевой задачи, все цели также были поражены, полет прошел в штатном режиме.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.