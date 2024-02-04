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FP: Байден преподнес подарок Путину решением о запрете экспорта СПГ

Решение Байдена называют попыткой подорвать усилия Европы в снижении зависимости от российских энергоносителей.
Никита Черненко 2024-02-04 14:08:01
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Джо Байден преподнес подарок главе российского государства Владимиру Путину и взбесил европейских союзников решением запретить экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило издание Foreign Policy.

В издании отметили, что своим решением Байден подорвал усилия Штатов снизить зависимость Евросоюза от российских энергоносителей, чем и сделал подарок для Путина. Страны Европы и Азии негативно высказались на фоне решения главы США и заявили, что это затруднит их возможность находить альтернативные источники энергии.

«Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, все более зависящих от американских энергоносителей. Приостановка вызвала ужас во всем мире», - написали в Foreign Policy.

Ранее депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсон заявил, что отказ от российского газа пагубно влияет на климат и экономику бедных стран. По мнению политика, для компенсации потери российского трубопроводного газа Евросоюз выкачивает мировой рынок СПГ, чем повышает глобальные выбросы CO2.

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