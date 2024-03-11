Ежик с иглами в действии: бойцы показали работу ЗРК «Тор» на Авдеевском направлении

Группировка войск «Центр» патрулирует районы на Авдеевском направлении. Свой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» бойцы называют ежиком. Прежде всего за компактность и мобильность. Это ласковое и почти нежное прозвище прочно закрепилось за боевой машиной.

«Ежик» на передовой с самого начала СВО, и его не раз секло осколками. Но как бы не вели за ним охоту боевики, поразить «Тор» им так не удалось. Наши бойцы на всякий случай укрепили ЗРК дополнительным слоем брони.

Заместитель командира с позывным «Мастер» пояснил, что из-за приземистой формы данный комплекс похож на ежика. Но когда надо, данный «ежик» может показать свои «иглы».

А вот те самые «иглы» - зенитные ракеты. Они летят к целям со скоростью 700 метров в секунду, не оставляя ей шансов.

Но чтобы отражать воздушную угрозу, важно уметь работать и головой, и руками, говорит замкомандира ЗРК. Этому он научился и благодаря профессиям, освоенным до начала спецоперации.

«На гражданке я вообще был поваром. Но моя стихия всегда была электроника. На гражданке я еще занимался различными ремонтами, оттого и позывной у меня "Мастер". И дроны ремонтировал тоже», - сообщил он.

Но судьба распорядилась так, что сейчас «Мастер» вместе с товарищами охотится за дронами, чтобы вражеские «Фурии», «Валькирии» или «Лелеки» не могли следить за позициями российских войск, наводя затем на них артиллерию.

«Послужной список этого ЗРК впечатляет. В месяц бойцы уничтожают до 20 целей. В основном это, конечно, беспилотники. В том числе дроны-камикадзе. Но "Тор" способен ликвидировать и самолеты, и вертолеты, а также снаряды, выпущенные из систем залпового огня», - уточнил корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Подробнее о том, легко ли управлять такой военной техникой, о способности «Тора» поражать цели даже в движении и мгновенно определять, кто перед ним - свой или чужой, и какое вооружение помогает прикрывать ЗРК в слепой зоне от внезапных ударов с воздуха - смотрите в репортаже Андрея Лазарева.