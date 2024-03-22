FT: ЕС планирует обойти запрет на финансирование оружия для Украины из бюджета

Евросоюз пытается найти способы осуществлять закупки вооружения для Украины в обход запрета на финансирование из бюджета организации подобных расходов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

«Это был бы прорыв, и это могло бы многое изменить», - цитирует Радио Sputnik слова одного из источников издания.

Запрет зафиксирован в статье 41 Договора о Европейском союзе. На данный момент военная помощь киевскому режиму оказывается через фонд, средства для которого выделяются из внебюджетных источников дохода.

Уточняется, что подобные шаги ЕС рассматривает на фоне наращивания усилий по обеспечению дополнительного финансирования обороны Киева. В том числе возможен пересмотр запрещающего положения Договора.

Напомним, в Европе также рассматривают возможность использования доходов от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму. Для реализации подобной программы европейским лидерам необходимо разработать план, который отвечал бы всем законам и не повлиял негативно на мировую финансовую систему.