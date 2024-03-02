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Итальянский военный корабль сбил БПЛА в Красном море

По данным министерства обороны Италии, БПЛА летел в сторону корабля и находился в шести километрах от него.
Анастасия Бобылева 2024-03-02 23:53:01
© Фото: Spacex ZUMAPRESS.com Globallookpress

Итальянский военный корабль Duilio уничтожил беспилотник в Красном море. Согласно сообщению министерства обороны Италии, БПЛА летел в сторону корабля.

«Сегодня днем, руководствуясь принципом самообороны, корабль Duilio сбил беспилотный летательный аппарат в Красном море», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Беспилотник, согласно сообщению, по характеристикам совпадал с теми, которые уже совершали атаки. Его заметили примерно в шести километрах от корабля.

Ранее Италия выразила готовность участвовать в военной операции ЕС в Красном море и защищать торговые суда от нападений хуситов. Глава Минобороны страны Гуидо Крозетто назвал Италию наиболее пострадавшим от атак хуситов государством.

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