Итальянский военный корабль сбил БПЛА в Красном море

Итальянский военный корабль Duilio уничтожил беспилотник в Красном море. Согласно сообщению министерства обороны Италии, БПЛА летел в сторону корабля.

«Сегодня днем, руководствуясь принципом самообороны, корабль Duilio сбил беспилотный летательный аппарат в Красном море», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Беспилотник, согласно сообщению, по характеристикам совпадал с теми, которые уже совершали атаки. Его заметили примерно в шести километрах от корабля.

Ранее Италия выразила готовность участвовать в военной операции ЕС в Красном море и защищать торговые суда от нападений хуситов. Глава Минобороны страны Гуидо Крозетто назвал Италию наиболее пострадавшим от атак хуситов государством.