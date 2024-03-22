Министр обороны Молдавии признал, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый подтвердил, что в составе ВСУ есть молдавские граждане, однако он не располагает данными об их количестве. Об этом министр заявил в эфире телеканала TV8.

«Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины», - приводит ТАСС слова чиновника.

Об этом Носатый заявил, комментируя сообщение лидера группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным «Гетодак». По словам военного, в ряды Интернационального легиона территориальной обороны Украины вступили 50 молдаван.

При этом статус наемника в этой стране преследуется по закону.

Напомним, по данным Министерства обороны России, на Украину приехали 13 387 иностранных наемников, 5 962 боевиков были уничтожены. Молдавия не является страной, которая в большей мере поставила наемническую силу для ВСУ, больше всего боевиков прибыли из Польши, Грузии и Соединенных Штатов.