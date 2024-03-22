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Расчет ЗРПК «Панцирь-С» показал поражение целей ВСУ в Запорожской области

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожил 12 целей ВСУ ракетами и еще несколько поразил зенитными автоматами.
2024-03-22 06:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Днепр» уничтожил группу воздушных целей украинских националистов в Запорожской области.

«Обнаружили воздушные цели, это было массовое скопление воздушных целей, всеми доступными средствами и зенитными управляемыми ракетами, и зенитными автоматами отработали по воздушным целям. 12 зенитных управляемых ракет и 12 целей было поражено. Плюс еще были цели поражены зенитными автоматами», - рассказал заместитель командира зенитного ракетного артиллерийского дивизиона Вадим.

Укрыться от «Панциря» невозможно, так как его радиолокационные станции и прочее оборудование позволяют работать даже в неблагоприятную погоду, находить и поражать воздушные цели.

Особенность работы ЗРПК «Панцирь-С» в его автономности. Комплекс выполняет боевые задачи находясь в движении, командир принимает решения по применению вооружения в условиях меняющейся обстановки. Также комплекс работает по указаниям от командного пункта, как в составе дивизиона, так и в составе батареи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ЗРПК «Панцирь-С» #запорожская область
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