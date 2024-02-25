Боевой режим за 10 секунд: как расчет ЗРПК «Панцирь-С1» несет службу в зоне СВО

Ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» круглые сутки контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в зоне спецоперации. Расчеты постоянно меняют позиции. На новом месте ЗРПК способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.

«В данный момент боевая машина находится в боевой готовности №2. Закончилось боевое дежурство по охране и обороне воздушного пространства от средств воздушного нападения противника. Боевое дежурство организовано для защиты военных объектов и гражданской инфраструктуры», - рассказал заместитель начальника расчета- оператор ЗРПК «Панцирь-С1» с позывным «Душман».

«Панцирь-С1» может сбивать воздушные цели 12 зенитными ракетами и двумя пушками калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

«Душман» служит уже около четырех лет, на спецоперации - с самого начала. Он рассказал, что для расчета созданы все условия. Военнослужащие живут в полевых условиях в палатках. У них есть возможность мыться и стирать, им привозят горячую пищу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.