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Новороссийские десантники захватили в плен несколько боевиков ВСУ у Вербового

Боевики были внезапностью действий наших военнослужащих и не смогли оказать должного сопротивления.
2024-03-02 05:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ заняли опорный пункт ВСУ у Вербового и захватили в плен несколько украинских боевиков. Работу наших десантников на Запорожском направлении показало Министерство обороны РФ.

Во время боя штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали ручными гранатами блиндажи, в которых укрывались украинские боевики. Затем они завершили зачистку, применив стрелковое оружие.

Противник был обескуражен внезапностью и быстротой действий наших бойцов и поэтому не смог оказать достойного сопротивления. Несколько военнослужащих ВСУ были взяты в плен, а тех, кто все же оказал сопротивление, ликвидировали.

Ранее Новороссийские десантники показали уничтожение живой силы боевиков из РСЗО «Град». Скопление пехоты обнаружила разведка, информацию тут же передали на командный пункт, и расчет «Града» отправился на позиции, чтобы поразить цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #штурм #десантники #Запорожское направление #Вербовое
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