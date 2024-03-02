Новороссийские десантники захватили в плен несколько боевиков ВСУ у Вербового

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ заняли опорный пункт ВСУ у Вербового и захватили в плен несколько украинских боевиков. Работу наших десантников на Запорожском направлении показало Министерство обороны РФ.

Во время боя штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали ручными гранатами блиндажи, в которых укрывались украинские боевики. Затем они завершили зачистку, применив стрелковое оружие.

Противник был обескуражен внезапностью и быстротой действий наших бойцов и поэтому не смог оказать достойного сопротивления. Несколько военнослужащих ВСУ были взяты в плен, а тех, кто все же оказал сопротивление, ликвидировали.

Ранее Новороссийские десантники показали уничтожение живой силы боевиков из РСЗО «Град». Скопление пехоты обнаружила разведка, информацию тут же передали на командный пункт, и расчет «Града» отправился на позиции, чтобы поразить цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.