Новороссийские десантники показали уничтожение живой силы боевиков из РСЗО «Град»

Расчеты РСЗО «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили живую силу украинских боевиков в опорном пункте. Кадры работы наших десантников показало Минобороны России.

Во время воздушной разведки средства объективного контроля зафиксировали участки местности с большим скоплением пехоты ВСУ. Эта информация сразу передалась на командный пункт гвардейского артиллерийского полка Новороссийских десантников.

Расчеты РСЗО «Град» получили задачу и выдвинулись в район стрельбы. Оттуда наши артиллеристы нанесли огневое поражение врагу. Удар наносился осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление вражеской пехоты.

Ранее ЗРК «Бук» уничтожил боевые и разведывательные беспилотники украинских боевиков на Купянском направлении. На опубликованном видео наши военнослужащие наносят удары по дронам противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.