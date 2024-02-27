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Новороссийские десантники показали уничтожение живой силы боевиков из РСЗО «Град»

Расчеты РСЗО «Град» нанесли поражение противнику осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами.
2024-02-27 06:45:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили живую силу украинских боевиков в опорном пункте. Кадры работы наших десантников показало Минобороны России.

Во время воздушной разведки средства объективного контроля зафиксировали участки местности с большим скоплением пехоты ВСУ. Эта информация сразу передалась на командный пункт гвардейского артиллерийского полка Новороссийских десантников.

Расчеты РСЗО «Град» получили задачу и выдвинулись в район стрельбы. Оттуда наши артиллеристы нанесли огневое поражение врагу. Удар наносился осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление вражеской пехоты.

Ранее ЗРК «Бук» уничтожил боевые и разведывательные беспилотники украинских боевиков на Купянском направлении. На опубликованном видео наши военнослужащие наносят удары по дронам противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #ВСУ #спецоперация #десантники #РСЗО Град #осколочно-фугасные снаряды
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