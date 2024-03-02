Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал Reuters самым худшим СМИ, передает Life.ru.

«Традиционные СМИ врут как дышат. Reuters худшее из них на данный момент», - написал в соцсетях бизнесмен.

По данным издания, ранее Маск отмечал, что американские граждане не имеют ни малейшего представления о том, насколько сильна в США цензура. По его словам, он и его компании столкнулись с непрекращающимися атаками после того, как в его социальной сети X были отменены все ограничения.

Напомним, что бизнесмен согласился с мнением о том, что Крым и Донбасс должны быть российскими.