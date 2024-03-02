МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск согласился с мнением, что Крым и Донбасс должны быть российскими

Американский бизнесмен согласился с мнением создателя ЧВК Blackwater Принса, что конфликт на Украине необходимо завершать, а Крым и Донбасс признать российскими.
Игнат Далакян 2024-03-02 11:49:01
© Фото: Cecilia Fabiano, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с опубликованным в его соцсети Х мнением основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса о том, что украинский конфликт надо завершать, так как страна уничтожает себя демографически, а Крым, и Донбасс следует признать российскими.

Илон Маск оставил под опубликованным постом Эрика Принса комментарий, в котором он соглашается с мнением основателя частной военной компании.

«К сожалению, это правда», - написал Маск.

В опубликованном посте также говорилось о том, что «западная оборонная база смешна», и никто не пойдет на конвенциональную войну с «русским медведем».

Ранее Илон Маск заявил, что российская армия и дальше будет получать преимущество на поле боя после взятия Авдеевки. По мнению американского предпринимателя, чем дольше будут продолжаться боевые действия на Украине, тем лучше будет для России.

#Россия #Крым #Донбасс #илон маск
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 