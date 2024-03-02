Маск согласился с мнением, что Крым и Донбасс должны быть российскими

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с опубликованным в его соцсети Х мнением основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса о том, что украинский конфликт надо завершать, так как страна уничтожает себя демографически, а Крым, и Донбасс следует признать российскими.

Илон Маск оставил под опубликованным постом Эрика Принса комментарий, в котором он соглашается с мнением основателя частной военной компании.

«К сожалению, это правда», - написал Маск.

В опубликованном посте также говорилось о том, что «западная оборонная база смешна», и никто не пойдет на конвенциональную войну с «русским медведем».

Ранее Илон Маск заявил, что российская армия и дальше будет получать преимущество на поле боя после взятия Авдеевки. По мнению американского предпринимателя, чем дольше будут продолжаться боевые действия на Украине, тем лучше будет для России.