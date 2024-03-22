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Глава МИД Польши высказался о теракте в «Крокус Сити Холл»

В настоящее время все больше стран направляют России свои соболезнования.
Кирилл Кунецкий 2024-03-22 23:26:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал теракт в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл».

«Мы, конечно, осуждаем терроризм в любом его проявлении», - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Польши.

К настоящему времени с осуждением террористической атаки на ТЦ выступили многие страны. Так, МИД Ирана «решительно осудил кровавую и жестокую террористическую атаку на торговый центр в Москве, повлекший за собой гибель и ранение большого числа российских граждан». Иордания выразила солидарность с Российской Федерацией в связи с происшедшей трагедией и подтвердила абсолютное неприятие и осуждение «трусливого террористического акта, направленного против невинных гражданских». Среди отреагировавших на теракт также Сирия, Саудовская Аравия, Люксембург, Куба, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Германия и многие другие.

Вместе с тем в ООН заявили, что опечалены сообщениями о стрельбе в подмосковном «Крокус Сити холле» и следят за ситуацией. Страны ЕС также выступили с осуждением теракта и выразили соболезнования пострадавшим, а в администрации президента Джо Байдена назвали случившееся ужасным нападением и заявили, что США пытаются получить больше информации об этом.

Вечером 22 марта в ТЦ «Крокус Сити Холл» произошла стрельба перед концертом рок-группы «Пикник». По предварительным данным, несколько человек в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям.

По последним данным, около 40 человек погибли, более ста пострадали. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

#Россия #в стране и мире #ЧП #Трагедия #осуждение #терракт #Крокус сити холл
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