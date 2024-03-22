Собянин распорядился оказать помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холее», назвав происходящее «ужасной трагедией».

«Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», - написал он в своем официальном Telegram-канале.

По последним неофициальным данным, погибло 40 человек, более сотни ранены. На место трагедии выехал глава Подмосковья Андрей Воробьев, будет создан оперштаб.

В «Крокус Сити Холле» сначала раздалась стрельба перед началом концерта рок-группы, потом взрыв. После стрельбы произошел пожар. На данный момент к месту ЧП направлены сотрудники московского СОБР и ОМОН и все оперативные службы.