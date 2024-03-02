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Британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море после атаки хуситов

Судно начало тонуть после попадания в него нескольких противокорабельных ракет хуситов.
Никита Черненко 2024-03-02 14:04:01
© Фото: Dietmar Hasenpusch, dpa, Globallookpress

В Красном море ушел под воду британский сухогруз Rubymar спустя 13 дней после атаки хуситов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление правительства Йемена.

«Сухогруз Rubymar, покинутый на юге Красного моря после того, как был атакован йеменскими хуситами 18 февраля, затонул», - сообщил телеканал.

Судно начало тонуть 18 февраля в результате сильных повреждений, полученных из-за попадания в корпус нескольких противокорабельных ракет хуситов. В момент нападения на борту сухогруза находилась 41 тысяча тонн удобрений. Сам экипаж судна успел эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что на месте атаки на сухогруз Rubymar образовалось огромное нефтяное пятно. Пятно нефтепродуктов разлилось на площадь в 18 миль (29 километров).

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