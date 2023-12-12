МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн

Полученные средства власти направят на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год.

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МВФ одобрил очередной транш в рамках программы кредитования Украины. Киев получит $900 млн, говорится в заявлении организации.

Совет исполнительных директоров фонда провел второй обзор механизма расширенного кредитования Украины. Полученные средства власти направят на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год, заявил постпред страны в МВФ Владислав Рашкован.

Это последний транш МВФ в этом году, сообщает Forbes.ua. В следующем Украина должна получить от фонда $5,4 млрд при выполнении условий программы.

Весной МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Киева объемом $15,6 млрд. Программа входит в пакета международной поддержки Украины на сумму $115 млрд.

Владимир Зеленский обратился к МВФ с запросом на предоставление стране дополнительной финансовой помощи на 2023 год еще в 2022 году. Дефицит бюджета Украины в 2024 году по проекту составит более $43 млрд.