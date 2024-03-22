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Глава Евросовета: ЕС готов начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2022 года, тогда в организации назвали этот шаг «важным сигналом» для страны.
Елизавета Кондрикова 2024-03-22 02:15:01
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua Globallookpress

Лидеры стран Евросоюза объявили о начале переговоров с администрацией Боснии и Герцеговины касательно вступления страны в организацию. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

«Евросовет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной… Теперь предстоит серьезная работа», - передает «360» слова главы Евросовета. 

Он добавил, что подобное решение станет важным шагом вперед в деле присоединения Боснии и Герцеговины к Евросоюзу.

Напомним, движение страны к ЕС началось в 2016 году после подачи заявления на вступление в объединение, однако только в 2022 году спустя 6 лет Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата. Тогда в ЕС отметили, что посылают стране «важный сигнал».

 

#евросоюз #Евросовет #босния и герцеговина #Шарль Мишель #расширение ЕС
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