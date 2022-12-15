Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз

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Боснии и Герцеговине на саммите Евросоюза предоставили статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом в четверг сообщила министр по вопросам Европейского союза и Конституции Австрии Каролине Эдтштадлер.

«Сегодня исторический день. Предоставив Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС, Евросоюз посылает важный сигнал», — написала Каролине Эдтштадлер в своем Twitter.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. Лишь спустя шесть лет Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить стране статус кандидата.

Напомним, недавно власти непризнанного Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Подписи под документом поставили президент непризнанной республики Вьоса Османи, глава правительства Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца.