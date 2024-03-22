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Оставшиеся акции Соликамского магниевого завода взыскали в пользу РФ

В 2022 году Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры признал незаконной приватизацию предприятия в 1992 году.
Владимир Рубанов 2024-03-22 18:22:01
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Арбитражный суд Пермского края взыскал в пользу государства акции частных инвесторов ОАО «Соликамский магниевый завод». Это решение касается 10,5% ценных бумаг, которые были в собственности примерно 2 300 физических и юридических лиц.

В 2022 году Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры признал незаконной приватизацию в 1992 году Соликамского магниевого завода. Тогда в пользу государства изъяли 89,5 процента акций СМЗ. Они принадлежали четырем акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву, Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову.

В 2023 году эти акции передали госкорпорации «Росатом». В октябре 2022 года Генпрокуратура потребовала через суд взыскать в пользу государства оставшиеся ценные бумаги, принадлежащие миноритарных держателям.

Соликамский магниевый завод производит практически весь объем соединений редкоземельных элементов ниобия и тантала в России, а также больше 60% товарного магния и 4-5% титановой губки.

Ранее государству были переданы акции заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината, куда также входят Серовский и Кузнецкий заводы ферросплавов. По требованию Генпрокуратуры суд признал, что их незаконно приватизировали в 1990-е годы.

#Пермский край #акции #генпрокуратура #инвесторы #арбитражный суд #экономика и бизнес #акционеры #ОАО «Соликамский магниевый завод»
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