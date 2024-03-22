Евросоюз предложил поискать деньги для Украины в пенсионных фондах

Германия и Нидерланды предлагают пенсионным фондам и страховым компаниям взять на себя часть расходов, увеличив инвестиции в оборонный сектор. Данные средства могут быть направлены в качестве военной помощи Украине.

«Лидеры ЕС рассмотрят "все варианты" для увеличения финансирования обороны», - передает «360» со ссылкой на издание EUobserver.

Главы государств и правительств Евросоюза ищут новые источники финансирования для покупки оружия и другой военной техники для того, чтобы не только правительства оплачивали расходы.

Еще один источник финансирования лидеры стран ЕС нашли в доходах от российских замороженных активов. Вопрос об использовании этих средств накануне обсуждался на саммите ЕС в Брюсселе. Однако саммит ЕС не принял решение по использованию активов РФ для помощи Киеву.