Конник Симония рассказал о вкладе Семена Буденного и его сына в развитие спорта

Михаил Семенович Буденный был прекрасным, добродушным, культурным человеком, хорошо относился к людям и сделал огромный вклад в развитие конного спорта в СССР, продолжив дело своего отца - легендарного полководца, трижды Героя Советского Союза Семена Буденного. Об этом рассказал «Звезде» мастер спорта международного класса Харлам Симония.

«Михаил Семенович был президентом Федерации конного спорта СССР с 1983 по 1994 год. Он сделал огромный вклад для развития конного спорта в СССР - постоянно собирал конференции, развивал общение с конюхами, со спортсменами. Развивал буденновскую породу, хотел, чтобы люди выращивали более сильных лошадей, потому что конный спорт зависит от них», - сказал коллега Буденного.

Знаменитую буденновскую породу лошадей начал выводить его отец, Семен Михайлович. По словам Симонии, они были похожи даже внешне, а отец передал Михаилу всю свою любовь к лошадям.

«Усы были похожи у них. Тот был фанат лошадей, и таким же стал его сын. Он продолжил его дело, передал ему эту любовь», - добавил мастер спорта.

Сейчас порода не пропала, и все заинтересованы, чтобы она много лет держала марку и была в России.

«Я с ним разговаривал в прошлом году по телефону, он спрашивал про всех лошадей, которых мы имеем, есть ли у нас буденновская лошадь. Он хотел, чтобы их было больше в спорте, он был прав, потому что буденновская лошадь показала себя хорошо в спорте в советское время и после развала СССР, в России», - отметил Симония.

О кончине экс-президента общественной организации Михаила Буденного стало известно 22 марта. 3 июля ему исполнилось бы 80 лет. Буденный был увлеченным конником и талантливым управленцем, он способствовал развитию конных дисциплин в самые сложные для страны годы и оказывал содействие выступлениям спортсменов из РФ на международных соревнованиях.