Сын трижды Героя Советского Союза Буденного скончался на 80-м году жизни

В Федерации конного спорта России сообщили о смерти экс-президента общественной организации Михаила Буденного, сына легендарного полководца, трижды Героя Советского Союза Семена Буденного.

«С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семеновича Буденного», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФКСР.

В федерации отметили, что Михаил Буденный, которому 3 июля исполнилось бы 80 лет, был увлеченным конником и талантливым управленцем, он способствовал развитию конных дисциплин в самые сложные для страны годы и оказывал содействие выступлениям спортсменов из РФ на международных соревнованиях.

С 1990 по 1995 год Михаил Буденный был членом Бюро Международной федерации конного спорта, благодаря чему он смог внести значительный вклад в становление конного спорта в России.

О времени и месте похорон будет объявлено позже.