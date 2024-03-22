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Сын трижды Героя Советского Союза Буденного скончался на 80-м году жизни

Экс-президенту Федерации конного спорта СССР и России Михаилу Буденному 3 июля исполнилось бы 80 лет.
Максим Крюков 2024-03-22 12:54:01
© Фото: fksrussia, Telegram

В Федерации конного спорта России сообщили о смерти экс-президента общественной организации Михаила Буденного, сына легендарного полководца, трижды Героя Советского Союза Семена Буденного.

«С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семеновича Буденного», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФКСР.

В федерации отметили, что Михаил Буденный, которому 3 июля исполнилось бы 80 лет, был увлеченным конником и талантливым управленцем, он способствовал развитию конных дисциплин в самые сложные для страны годы и оказывал содействие выступлениям спортсменов из РФ на международных соревнованиях.

С 1990 по 1995 год Михаил Буденный был членом Бюро Международной федерации конного спорта, благодаря чему он смог внести значительный вклад в становление конного спорта в России.

О времени и месте похорон будет объявлено позже.

#смерть #семен буденный #международная федерация конного спорта #михаил буденный
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