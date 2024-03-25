Горноспасатель Гофштейн рассказал о шансах достать людей из шахты в Приамурье

Найти и спасти заблокированных на руднике «Пионер» горняков будет сложно, рассказал «Звезде» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. Он объяснил, зачем специалисты бурят скважины и в каких условиях они работают.

В первую очередь скважины бурят для того, чтобы понять, где находятся люди.

«Если скважина угодит в то место, где, возможно, находятся шахтеры, это победа. Можно с ними наладить связь, понять их состояние, определить, что им можно в первую очередь передать по узенькой трубке. Есть ли у них вода, передать еду и так далее», - рассказал специалист.

Вторая задача - определить протяженность завала и его характер - крупноглыбовый ли он, есть ли вода. Пока это не удается определить с достаточной точностью.

«Это информационно ценное мероприятие, но вся беда в том, что долго бурить. Вторая беда в том, что скважина не вертикальная, а наклонная. По ней что-то передать, даже просто протолкать зонд трудно», - сказал Гофштейн.

Достать людей из шахты можно только одним способом - разобрать завал, проделать в нем проход.

«Завал - субстанция движущаяся, непостоянная и очень опасная. И этот проход надо будет крепить. В таком проходе не может одновременно находиться, может быть, даже два человека», - рассказал специалист.

Сейчас на разборе еще могут работать машины, но когда дело дойдет до ручной разборки, то скорость продвижения упадет сразу в разы.

Обвал пород на шахте в Амурской области произошел вечером 19 марта. На руднике «Пионер» заблокированы 13 горняков. Связи с ними нет. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, идет бурение разведывательных скважин.