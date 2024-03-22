Горноспасатель Гофштейн: в аварийной шахте «Пионер» холодно и не хватает воздуха

Заблокированные рабочие аварийной шахты на руднике «Пионер», скорее всего, находятся в условиях, которые «хуже плохих», сказал «Звезде» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

«Первое, самое неприятное, если там вода. Это значит - низкая температура, переохлаждение и, возможно, гибель. Если воды нет, но есть подпор более-менее сухой породы - это высокое давление. Они закупорены как в бутылке. И ограниченный приток свежего воздуха. Соответственно, проблемы с дыханием», - рассказал специалист.

Скорее всего, в шахте низкая температура, сказал он. В Приамурье зима, под землей тем более холодно. На большой глубине в шахтах относительно тепло, но на такой небольшой глубине - нет. Поэтому горнякам грозит переохлаждение. Шахтерская лампа светит несколько часов, при экономии они могут растянуть их работу на двое-трое суток.

«Мы не знаем, живы они или нет, травмированы или нет, и если да - то в каком состоянии. У них быстро кончается свет. Темнота плюс стрессовое состояние - это все осложняющие обстоятельства. Выжить в таких условиях, не поддаться панике, не начать какие-то неадекватные действия - пытаться разобрать этот завал и вызвать еще дополнительный завал - это все играет не на пользу людей», - рассказал Александр Гофштейн.

Спасатели пока не могут установить связь с застрявшими на руднике «Пионер» в Амурской области шахтерами. На глубине более 120 метров оказались заблокированными 13 горняков. Специалисты готовятся к бурению уже третьей разведывательной скважины.