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ЛГБТ* внесли в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ

По решению Верховного суда ЛГБТ*-движение с конца ноября 2023 года признано экстремистским.
Ирина Егорова 2024-03-22 15:48:01
© Фото: Ingram Images, Global Look Press

Росфинмониторинг внес ЛГБТ* в список террористических и экстремистских движений. Новый пункт появился в списке на сайте службы. 

В реестре экстремистских организаций Минюста движение присутствует с 1 марта. По решению Верховного суда ЛГБТ-движение с конца ноября 2023 года признано экстремистским. Министерство юстиции нашло в нем «различные признаки и проявления экстремистской направленности», в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Закон о запрете в России ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, СМИ и аудиовизуальных сервисах был подписан президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года. Среди прочего, документ ужесточает ответственность за ведение подобной пропаганды среди несовершеннолетних. 

* ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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